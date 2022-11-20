Окупанти під виглядом здачі в полон хотіли атакувати українські позиції – це військовий злочин

Військові РФ вкотре порушили закони та правила війни. Цього разу стало відомо, що окупанти інсценували задачу в полон з метою атакувати українських військових.

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Про це 20 листопада у Facebook повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

В мережі поширили відео, на якому російській військові, ймовірно, у селищі Макіївка Луганської області нібито "хочуть здатися в полон". Цей процес відбувається відповідно до встановлених правил, порушення яких є військовим злочином. За попередньою інформацією, окупанти дали сигнал про бажання здатися в полон і під час самого процесу один із російських військових відкрив вогонь. В свою чергу українські захисники реагували відповідно.

"У такому випадку особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненим, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство. Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покараними", — пояснив омбудсмен.

При цьому РФ повідомила міжнародні організації про дії російських військовослужбовців, звинувативши Україну в інциденті. Лубінець звернув увагу, що росіяни не зверталися з подібними запитами через страту російського військового бойовиками ПВК "Вагнер".

"Метою всіх цих інформаційних кампаній Кремля є одне - припинити здачу в полон новомобілізованих невмотивованих російських солдат, налякавши їх стратою, в разі вчинення таких дій", — зазначає Лубінець.

Нагадаємо, щоб безпечно здатися в полон, потрібно зателефонувати на гарячу лінію державного проєкту України "Хочу жить": +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Також можна написати в чат-бот "Хочу жить".

При цьому є чіткий алгоритм здачі в полон і його слід суворо дотримуватися:

1. Відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом униз;

2. Підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина);

3. Кричіть: "Здаюся!";

4. Підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги.

Алгоритм здачі в полон для групи чи підрозділу: