Оккупанты под видом сдачи в плен хотели атаковать украинские позиции – это военное преступление

Военные РФ в очередной раз нарушили законы и правила войны. На этот раз стало известно, что оккупанты инсценировали задачу в плен с целью атаковать украинских военных.

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Об этом 20 ноября в Facebook сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В сети распространили видео, на котором российские военные, вероятно, в поселке Макеевка Луганской области якобы "хотят сдаться в плен". Этот процесс происходит согласно установленным правилам, нарушение которых является военным преступлением. По предварительной информации, оккупанты дали сигнал о желании сдаться в плен и во время самого процесса один из российских военных открыл огонь. В свою очередь, украинские защитники реагировали соответственно.

"В такому случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а такими, что ведут бой и совершают вероломство. Огонь в ответ не есть военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного право для убийства - должны быть наказанными", – объяснил омбудсмен.

При этом РФ сообщила международным организациям о действиях российских военнослужащих, обвинив Украину в инциденте. Лубинец обратил внимание, что россияне не обращались с подобными запросами из-за казни российского военного боевиками ЧВК "Вагнер".

"Цель всех этих информационных кампаний Кремля одна – прекратить сдачу в плен новомобилизованных немотивированных российских солдат, испугав их казнью, в случае совершение таких действий", - отмечает Лубинец.

Напомним, чтобы безопасно сдаться в плен, нужно позвонить по телефону на горячую линию государственного проекта Украины "Хочу жить": +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Также можно написать в чат-бот "Хочу жить" .

При этом есть четкий алгоритм сдачи в плен и его следует строго соблюдать.

1. Отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз;

2. Поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань);

3. Кричите: "Сдаюсь!";

4. Подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования.

Алгоритм сдачи в плен для группы или подразделения: