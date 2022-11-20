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Оккупанты под видом сдачи в плен хотели атаковать украинские позиции – это военное преступление
Военные РФ в очередной раз нарушили законы и правила войны. На этот раз стало известно, что оккупанты инсценировали задачу в плен с целью атаковать украинских военных.
Об этом 20 ноября в Facebook сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
В сети распространили видео, на котором российские военные, вероятно, в поселке Макеевка Луганской области якобы "хотят сдаться в плен". Этот процесс происходит согласно установленным правилам, нарушение которых является военным преступлением. По предварительной информации, оккупанты дали сигнал о желании сдаться в плен и во время самого процесса один из российских военных открыл огонь. В свою очередь, украинские защитники реагировали соответственно.
"В такому случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а такими, что ведут бой и совершают вероломство. Огонь в ответ не есть военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного право для убийства - должны быть наказанными", – объяснил омбудсмен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом РФ сообщила международным организациям о действиях российских военнослужащих, обвинив Украину в инциденте. Лубинец обратил внимание, что россияне не обращались с подобными запросами из-за казни российского военного боевиками ЧВК "Вагнер".
"Цель всех этих информационных кампаний Кремля одна – прекратить сдачу в плен новомобилизованных немотивированных российских солдат, испугав их казнью, в случае совершение таких действий", - отмечает Лубинец.
Напомним, чтобы безопасно сдаться в плен, нужно позвонить по телефону на горячую линию государственного проекта Украины "Хочу жить": +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Также можно написать в чат-бот "Хочу жить" .
При этом есть четкий алгоритм сдачи в плен и его следует строго соблюдать.
1. Отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз;
2. Поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань);
3. Кричите: "Сдаюсь!";
4. Подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования.
Алгоритм сдачи в плен для группы или подразделения:
1. Сложите все оружие и отойдите;
2. Станьте перед своей военной техникой (перед этим заглушите ее – она не должна быть в боевом положении);
3. Отправьте переговорщика (офицера или старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг.