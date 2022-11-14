Обстреливал Мариуполь: танкиста армии РФ приговорили к 12 годам тюрьмы

По материалам СБУ приговорили к 12 годам заключения боевика террористической организации "ДНР" по прозвищу "Фил", который обстреливал гражданских в Мариуполе.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Следователи СБУ установили, что как оператор-наводчик танка Т72 он произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, рашиста удалось схватить в конце апреля в Донецкой области. Тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.

Правоохранители установили, что этот танкист имеет "длинную карьеру" в террористических группировках "ДНР":

присоединился к террористам еще в 2014 году;

воевал в "5 роте 2 мотострелкового батальона 7 бригады 9 полка морской пехоты "ДНР" в должности пулеметчика;



был в должности стрелка в батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка";



находился в фейковой финансово-экономической полиции и во "2 взводе 2 роты танкового батальона 9 полка морской пехоты" народной милиции "ДНР";



в начале полномасштабного вторжения РФ он официально присоединился к 8 армии оккупантов как оператор-наводчик танка Т72.



На основании доказательств СБУ суд признал фигуранта виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, благодаря доказательной базе, которую собрали следователи Службы безопасности Украины, к реальным срокам заключения приговорены пять участников террористических организаций "Л/ДНР". Четверо из них получили по 13 лет за решеткой, а один – 10.