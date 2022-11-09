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Категория
Преступность
Дата публикации

Пятеро боевиков "Л/ДНР", которые захватывали Мариуполь и Северодонецк, проведут от 10 до 13 лет за решеткой

Пятеро боевиков "Л/ДНР", которые захватывали Мариуполь и Северодонецк, проведут от 10 до 13 лет за решеткой

Благодаря доказательной базе, которую собрали следователи Службы безопасности Украины, к реальным срокам заключения приговорены пять участников террористических организаций "Л/ДНР". Четверо из них получили по 13 лет за решеткой, а один – 10.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения преступники вошли в состав оккупационных группировок РФ и участвовали в штурме украинских городов на востоке Украины.

Так, по материалам СБУ к 13 годам тюрьмы приговорены четыре боевика, которые захватывали Северодонецк.

Украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время боевых действий вблизи Белогоровки в Луганской области.

По данным следствия, задержанными оказались местные жители, которые до полномасштабной агрессии присоединились к так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР", входившей в состав 2-го армейского корпуса РФ.

Там они активно участвовали в боях против Сил обороны на Луганском направлении.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными за:

  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 258-3 (участие в террористической организации);
  • ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Еще один боевик приговорен к 10 годам лишения свободы.

Установлено, что злоумышленник состоял в составе так называемого "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армейского корпуса РФ. В рядах оккупационной группировки он захватывал Мариуполь и другие населенные пункты Приазовья.

В июле 2022 года его подразделение было передислоцировано в район Марьинки Донецкой области, где захватчики обустроили боевые позиции с использованием бронетехники.

Впрочем, украинские защитники подбили вражескую БМП, на которой передвигался злоумышленник и задержали его.

Суд признал фигуранта виновным за:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ в очередной раз отметили неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины.

Напомним, к 15 годам лишения свободы приговорена гражданка Украины и по совместительству агента РФ, которая занималась подготовкой к проникновению российской диверсионно-разведывательной группы в Николаев

Автор:
Светлана Манько