Ні про кого не забули. Робота над поверненням захисників Маріуполя і Зміїного триває

Значна частина захисників Маріуполя, "Азовсталі" і острова Зміїний перебуває в російському полоні, але інтенсивна робота над їхнім поверненням триває, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ті хлопці і дівчата, які вже повернуті, зараз проходять процес реабілітації, постізоляційного супроводу і повертаються або умовно до нормального життя, на скільки ми всі можемо жити у нормальному житті зараз, або також до боротьби і далі до виконання своїх обов’язків. Тому це справді чутлива тема", – зазначив Андрій Юсов.

Нагадаємо, в рамках третього раунду переговорів уповноважених із прав людини України та Росії у Туреччині 12 січня було обговорено ініціативу щодо пришвидшення та поглиблення питання військовополонених та звільнення цивільних заручників. Про це повідомляв український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Представник України при цьому підтвердив інформацію, що у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган буде спілкуватися з президентом РФ Володимиром Путіним, а 14 січня за результатами цієї розмови розмовлятиме з президентом України Володимиром Зеленським про відкриття гуманітарного коридору, зокрема для обміну пораненими та цивільними особами.