Ни о ком не забыли. Работа над возвращением защитников Мариуполя и Змеиного продолжается

Значительная часть защитников Мариуполя, “Азовстали” и острова Змеиный находится в российском плену, но интенсивная работа над их возвращением продолжается, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Те ребята, которые уже возвращены, сейчас проходят процесс реабилитации, постизоляционного сопровождения и возвращаются либо условно к нормальной жизни, на сколько мы все можем жить в нормальной жизни сейчас, либо также к борьбе и дальше к исполнению своих обязанностей. Поэтому это действительно чувствительная тема", – отметил Андрей Юсов.

Напомним, в рамках третьего раунда переговоров уполномоченных по правам человека Украины и России в Турции 12 января была обсуждена инициатива по ускорению и углублению вопроса военнопленных и освобождению гражданских заложников. Об этом сообщал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Представитель Украины при этом подтвердил информацию, что в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, а 14 января по результатам этого разговора будет разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским об открытии гуманитарного коридора, в частности, для обмена ранеными и гражданскими лицами. .