Україна повернула з полону 130 військових, серед звільнених – захисники "Азовсталі"

Україна повернула з російського полону 130 українських військових: 126 чоловіків та 4 жінок. Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки.

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Про це 7 березня повідомили керівник офісу Президента України Андрій Єрмак, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінец.

Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонника, 21 воїн Військово-морських сил України, восьмеро "тероборонівців" та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту. Серед повернутих – 87 оборонців Маріуполя, 71 – з "Азовсталі".

Також повернули військових, які потрапили в полон в районі Бахмута та Соледара, — загалом 35 людей з Донецького напрямку.

"Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже Президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього", — зазначив Єрмак.

"Більшість Захисників та Захисниць повертаються додому з пораненнями та хворобами, набутими в боях та під час перебування в неволі", - зауважили в КШППВ.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 1993 українця.

Нагадаємо, що в російському полоні перебуває значна частина захисників Маріуполя, "Азовсталі" і острова Зміїний. У ГУР запевняли, що інтенсивна робота над їхнім поверненням триває. Останній великий обмін полоненими з російською стороною відбувся 16 лютого. Тоді Україна повернула 100 силовиків, зокрема нацгвардійців, прикордонників та військовослужбовців Збройних сил, а також одного цивільного. 94 з них брали участь в обороні Маріуполя.