У ГУР пояснили, чому Росія має більшу кількість полонених

Російські окупанти мають більшу кількість полонених, ніж українські військові. Зокрема, через те, що війська РФ захопили багато людей в перші дні повномасштабної війни, а також тримають у заручниках велику кількість цивільних. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю "Голосу Америки".

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"90% всіх військовополонених вони (окупанти, — ред.) захопили в перші дні. Перші дні - перший місяць. Плюс страшна трагедія в Маріуполі, коли були змушені всі піти на той крок, на який пішли. Але є й інша, скажімо так сторона. Не досить широко відома. Близько 40% тих, кого утримують в заручниках - цивільні люди. Просто цивільні. Тому в принципі зрозуміло, що наша кількість менша", — сказав Буданов.

Він зауважив, що ЗСУ не беруть цивільних у полон, тоді як росіяни утримують жінок, дітей, поштарів, старост, поштарів, залізничників, мерів та інші категорії людей.

На питання про те, наскільки ефективний діалог із Росією щодо повернення полонених, Буданов відповів, що справи йдуть не чудово, але й не жахливо.

"Повернуто вже близько 2 тисяч осіб. Це досить значна кількість. Тому все йде в робочому порядку. На жаль, російська сторона часто ставить "палки в колеса", як то кажуть. Але все ж таки знаходимо дієві механізми", — висловився очільник української розвідки.

Нагадаємо, що в російському полоні перебуває значна частина захисників Маріуполя, "Азовсталі" і острова Зміїний. У ГУР запевняли, що інтенсивна робота над їхнім поверненням триває.

Крайній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 16 лютого. Тоді додому повернулися 100 українських захисників та один цивільний. Серед звільнених бійців — нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ.