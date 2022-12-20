У процесі обміну полоненими росіяни ділять людей на "сорти", – розвідка

У процесі обміну полоненими представники країни-агресора РФ ділять людей на «сорти», що яскраво демонструє всю суть російського фашистського режиму.

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Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

“Рашистський режим – фашистський за своєю суттю, тому що він проводить певну градацію”, – сказав представник ГУР МО України.

Позиція №1 в антирейтингу, за словами Андрія Юсова, – примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

“А всі решта – починається вкрай важкий процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. А також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити. Але що простіше людина для рашистів, то менше до неї інтересу”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

За його словами, росіяни ділять людей на “сорти” і це демонструє суть їхнього фашистського режиму.

Як раніше повідомляли в Інституті вивчення війни, країна-агресор Росія, ймовірно, частіше проводить обміни військовополоненими, щоб заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі.