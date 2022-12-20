В процессе обмена пленными россияне делят людей на "сорта", – разведка

В процессе обмена пленными представители страны-агрессора РФ делят людей на "сорта", что ярко демонстрирует всю сущность русского фашистского режима.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Рашистский режим - фашистский по своей сути, потому что он проводит определенную градацию", - сказал представитель ГУР МО Украины.

Позиция №1 в антирейтинге, по словам Андрея Юсова, – принудительно мобилизована с временно оккупированных территорий.

"А все остальное – начинается крайне трудный процесс. Понятно, что офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для рашистов, тем меньше к нему интереса", – отметил представитель военной разведки Украины.

По его словам, россияне делят людей на сорта и это демонстрирует суть их фашистского режима.

Как ранее сообщали в Институте изучения войны, страна-агрессор Россия, вероятно, чаще производит обмены военнопленными, чтобы успокоить недовольство в информационном пространстве.