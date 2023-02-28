В ГУР объяснили, почему Россия имеет большее количество пленных

Российские оккупанты имеют большее количество пленных, чем украинские военные. В частности, из-за того, что войска РФ захватили много людей в первые дни полномасштабной войны, а также держат в заложниках большое количество гражданских. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки".

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"90% всех военнопленных они (оккупанты, — ред.) захватили в первые дни. Первые дни – первый месяц. Плюс страшная трагедия в Мариуполе, когда были вынуждены все пойти на тот шаг, на который пошли. Но есть и другая, скажем так сторона. Не достаточно широко известна. Около 40% тех, кого содержат в заложниках - гражданские люди. Просто гражданские. Поэтому в принципе понятно, что наше количество меньше", - сказал Буданов.

Он отметил, что ВСУ не берут гражданских в плен, в то время как россияне удерживают женщин, детей, почтальонов, старост, почтальонов, железнодорожников, мэров и другие категории людей.

На вопрос о том, насколько эффективен диалог с Россией по возвращению пленных, Буданов ответил, что дела обстоят не отлично, но и не ужасно.

"Возвращено уже около 2 тысяч человек. Это достаточно значительное количество. Поэтому все идет в рабочем порядке. К сожалению, российская сторона часто ставит "палки в колеса", как говорится. Но все же находим действенные механизмы", — высказался глава украинской разведки.

Напомним, что в российском плену находится значительная часть защитников Мариуполя, "Азовстали" и острова Змеиный. В ГУР уверяли, что интенсивная работа над их возвращением продолжается.

Крайний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 16 февраля. Тогда домой вернулись 100 украинских защитников и один гражданский. Среди освобожденных бойцов – нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ.