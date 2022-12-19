Анексированный Россией Крым засыпает Сирию украинской пшеницей, - Reuters

Используя малозаметный флот находящихся под санкциями США кораблей, Сирия в этом году резко увеличила импорт пшеницы из Черноморского украинского полуострова Крым, который Россия аннексировала, что является признаком усиления экономического сотрудничества между двумя странами.

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Об этом пишет Reuters.

Поставки пшеницы, отправленные в Сирию из черноморского порта Севастополя в Крыму, в этом году выросли в 17 раз до чуть более 500 000 тонн, свидетельствуют данные Refinitiv, составляющие почти треть общего импорта зерна в страну.

Поскольку санкции усложняют торговлю Сирии и России с помощью обычного морского транспорта и морского страхования, две страны все больше полагаются на собственные корабли для перевозки зерна, включая три сирийских судна, подпадающих под санкции, наложенные Вашингтоном.

Издание напоминает, что Россия все еще контролирует часть сельскохозяйственных территорий Украины – Херсон и Запорожье.

"И Украина, и власть, установленная Россией, соглашаются, что часть зерна была вывезена из оккупированного Запорожья через Крым. Хотя Украина говорит, что зерно украли оккупанты, Россия это обвинение отрицает", - пишет Reuters.

Украина говорит, что, по крайней мере, часть зерна, прошедшего через Севастополь, была вывезена с украинских территорий после вторжения России. Посольство Украины в Бейруте, отслеживающее поступающие в Сирию грузы, считает, что 500 000 тонн награбленного украинского зерна прибыло в Сирию с момента вторжения РФ.

В посольстве заявили, что эти расчеты и утверждения украинских властей о краже зерна базировались на информации от владельцев полей и силосов на оккупированных территориях, спутниковых данных о движении грузовиков в порты и отслеживании судов.

Евгений Балицкий, назначенный Москвой губернатор оккупированной Россией части Запорожской области, заявил в июне, что крымские порты использовались для экспорта зерна из Запорожья.

До нынешней войны Сирия ранее импортировала зерно из Крыма после того, как Россия взяла под контроль остров, сообщает Reuters.

Согласно данным Refinitiv, в этом году до конца ноября Сирия импортировала из Севастополя около 501,8 тыс. тонн пшеницы по сравнению с примерно 28,2 тыс. тонн за весь 2021 год.

Согласно данным, собранным из отчетов портовых инспекций, предоставленных портовыми операторами, грузы увеличивались с мая и дальше, причем самая большая месячная партия составляла 78 600 тонн в октябре.

Сирия все больше полагается на флот собственных грузовых кораблей или кораблей под российским флагом, чтобы доставить продовольствие через соглашения между правительствами, избегающими обычного тендера и чартерного процесса по перевозке товаров по морю.

Грузы пшеницы обычно перемещаются в сирийские порты Латакия и Тартус на трех сирийских кораблях.

Западные санкции против Сирии и России формально не касаются продовольствия, но на практике могут усложнить такую торговлю, отчасти потому, что они затрудняют ведение бизнеса с ними некоторыми зерновыми трейдерами, особенно из-за финансовых ограничений.