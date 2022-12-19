Анексований Росією Крим засипає Сирію українською пшеницею, - Reuters

Використовуючи малопомітний флот кораблів, які перебувають під санкціями США, Сирія цього року різко збільшила імпорт пшениці з Чорноморського українського півострова Крим, який Росія анексувала, що є ознакою посилення економічної співпраці між двома країнами.

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Про це пише Reuters.

Поставки пшениці, що відправлена ​​до Сирії з чорноморського порту Севастополя в Криму, цього року зросли в 17 разів до трохи більше 500 000 тонн, свідчать дані Refinitiv, що становить майже третину загального імпорту зерна в країну.

Оскільки санкції ускладнюють торгівлю Сирії та Росії за допомогою звичайного морського транспорту та морського страхування, дві країни все більше покладаються на власні кораблі для перевезення зерна, включаючи три сирійські судна, які підпадають під санкції, накладені Вашингтоном.

Видання нагадує, що Росія все ще контролює частину сільськогосподарських територій України – Херсонщину та Запоріжжя.

"І Україна, і влада, встановлена ​​Росією, погоджуються, що частина зерна була вивезена з окупованого Запоріжжя через Крим. Хоча Україна каже, що зерно вкрали окупанти, Росія це звинувачення заперечує", - пише Reuters.

Україна каже, що принаймні частина зерна, яке пройшло через Севастополь, була вивезена з українських територій після вторгнення Росії. Посольство України в Бейруті, яке відстежує вантажі, що надходять до Сирії, вважає, що 500 000 тонн награбованого українського зерна прибуло до Сирії з моменту вторгнення РФ.

У посольстві заявили, що ці розрахунки та твердження української влади про крадіжку зерна базувалися на інформації від власників полів і силосів на окупованих територіях, супутникових даних про рух вантажівок до портів і відстеження суден.

Євген Баліцький, призначений Москвою губернатор окупованої Росією частини Запорізької області, заявив у червні, що кримські порти використовувалися для експорту зерна із Запоріжжя.

До нинішньої війни Сирія раніше імпортувала зерно з Криму після того, як Росія взяла під контроль півострів, повідомляє Reuters.

Згідно з даними Refinitiv, цього року до кінця листопада Сирія імпортувала із Севастополя близько 501,8 тис. тонн пшениці, порівняно з приблизно 28,2 тис. тонн за весь 2021 рік.

Згідно з даними, зібраними зі звітів портових інспекцій, наданих портовими операторами, вантажі збільшувалися з травня і далі, причому найбільша місячна партія становила 78 600 тонн у жовтні.

Сирія все більше покладається на флот власних вантажних кораблів або кораблів під російським прапором, щоб доставити продовольство через угоди між урядами, які уникають звичайного тендеру та чартерного процесу для перевезення товарів морем.

Вантажі пшениці зазвичай переміщуються до сирійських портів Латакія та Тартус на трьох сирійських кораблях.

Західні санкції проти Сирії та Росії формально не стосуються продовольства, але на практиці можуть ускладнити таку торгівлю, частково тому, що вони ускладнюють ведення бізнесу з ними деяким зерновими трейдерами, особливо через фінансові обмеження.