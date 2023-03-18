В списке – Башар Хафез аль-Асад. Зеленский ввел новые санкции: что известно

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 марта о применении санкций против 300 физических лиц и 141 юридического лица.

Соответствующий указ №163 опубликован на сайте Офиса президента.

Из 300 физических лиц, против которых введены санкции, граждане Сирии и Ирана, но абсолютное большинство из них - россияне.

В частности, под санкции попали президент Сирии Башар Хафез аль-Асад, премьер-министр Хусейн Арнус и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад.

Санкции введены сроком на 10 лет. Они предусматривают, в частности, блокирование активов и торговых операций, транзита и перевозок через территорию Украины, аннулирование лицензий.

В списке юридических лиц – преимущественно российские компании, обслуживающие ВПК РФ. В частности, это "Объединенная судостроительная корпорация", автомобильный завод "Урал", концерн "Калашников", "Спецавиатехника" и другие.

Также в этом списке есть иранские компании, в том числе Shahed aviation industries research center.

Кроме того, в перечне три компании, базирующиеся в ОАЭ.

Санкции также введены сроком от 5 до 10 лет и предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.