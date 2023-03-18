У списку - Башар аль-Асад. Зеленський ввів нові санкції: що відомо

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 18 березня про застосування санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи.

Відповідний указ - №163 - опублікований на сайті Офісу президента.

З 300 фізичних осіб, проти яких запроваджено санкції, є громадяни Сирії та Ірану, але абсолютна більшість з яких - росіяни.

Зокрема, під санкції потрапили президент Сирії Башар Хафез аль-Асад, прем'єр-міністр Хусейн Арнус та міністр закордонних справ Фейсал аль-Мікдад.

Санкції запроваджено строком на 10 років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів та торгових операцій, транзиту та перевезень територію України, анулювання ліцензій.

У списку юридичних осіб - переважно російські компанії, які обслуговують ВПК РФ. Зокрема, це "Об'єднана суднобудівна корпорація", автомобільний завод "Урал", концерн "Калашников", "Спецавіатехніка" та інші.

Також у цьому списку є іранські компанії, у тому числі Shahed aviation industries research center.

Крім того, у переліку три компанії, які базуються в ОАЕ.

Під санкції також потрапило підприємство, яке знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області - ТОВ "МКК імені Ілліча".

Санкції також введені на термін від 5 до 10 років і передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України.

Нагадаємо, президент Сирії Башар аль-Асад на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві заявив про підтримку РФ у боротьбі зі "старими і новими нацистами". Таким чином відверто підтримавши війну Росії проти України.