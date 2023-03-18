РФ здійснила агресію проти міжнародного порядку в Сирії, бомбила її так само, як Україну - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що дії Росії на території Сирії становлять порушення нею міжнародного порядку, яке не отримало належної міжнародної реакції. Про це він заявив, коментуючи запровадження Україною 18 березня нових санкцій, зокрема проти керівництва самої ж Сирії.

"Є нові санкції РНБО... Іранські, сирійські особи, ті, хто допомагає терору. Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема, постачаючи "Шахеди", хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу", - зазначив президент.

За словами глави держави, такі особі зрештою будуть притягнуті до відповідальності за все, що вони "роблять проти наших людей, проти людей в цілому, проти міжнародного права", і це буде стосуватися не лише терору проти українців та спроб анексії українських територій.

"Це буде стосуватися й інших агресій Росії проти міжнародного порядку, проти нормального, мирного людського життя. Зокрема, й на території Сирії. Народ Сирії не отримав належного міжнародного захисту, і це дало відчуття безкарності Кремлю та його спільникам. Міста Сирії російські бомби руйнували так само, як і наші українські міста. Саме в цій безкарності – значна частина теперішньої агресивності Кремля", - вважає він.

На його думку, коли на українській землі буде "відновлено силу Статуту ООН, силу справедливості", це дасть гарантії миру й для багатьох інших частин світу, і саме для цього працює глобальна антивоєнна коаліція.

Зеленський також подякував за нові оборонні пакети від країн-партнерів України, зокрема Канади, Німеччини, Франції, Данії, Естонії, за рішення Швеції надати гаубиці Archer та рішення Словаччини надати винищувачі МіГ-29.

Нагадаємо, що з Сирією Україна розірвала дипломатичні відносини ще 30 червня 2022 року після визнання першою "незалежності ДНР та ЛНР", які згодом були проголошені частиною Росії.

16 березня сирійський лідер Башар аль-Асад вперше з початку війни проти України відвідав Москву, зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним та заявив про визнання "нових кордонів" Росії включно з Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями України, оскільки останні, на його переконання, є "історичними територіями Росії, де проживають російські громадяни".