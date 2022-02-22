В Сирии поддержали признание Россией псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР"

Руководство Сирийской арабской республики (САР) поддерживает решение Российской Федерации о признании так называемых “Донецкой Народной Республики” ("ДНР") и “Луганской Народной Республики” ("ЛНР").

Об этом в своем выступлении в дискуссионном клубе "Валдай" заявил министр иностранных дел САР Фейсал Микдад, передает "Интерфакс".

"Сирийская арабская республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал его Превосходительство президент Путин", – отметил Микдад.

По его словам, Сирия якобы выражает полную солидарность с "ДНР" и "ЛНР" и считает, что нынешние условия будут способствовать укреплению сотрудничества.

"Мы будем сотрудничать с новыми государствами, чтобы углублять сотрудничество и с Россией", – подчеркнул глава МИД Сирии.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики".

После этого на сайте Государственной системы правовой информации РФ опубликовали указы Путина, в которых сказано, что российский президент поручил Минобороны "обеспечить поддержание мира в "ДНР" и "ЛНР" российскими вооруженными силами".

Вслед за этим Госдума РФ и Совет федераций ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР".