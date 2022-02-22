У Сирії підтримали визнання Росією псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР"

Керівництво Сирійської арабської республіки (САР) підтримує рішення Російської Федерації про визнання так званих "Донецької народної республіки" ("ДНР") та "Луганської народної республіки" ("ЛНР").

Про це у своєму виступі у дискусійному клубі "Валдай" заявив міністр закордонних справ САР Фейсал Мікдад, передає "Інтерфакс".

"Сирійська арабська республіка повністю підтримує ту заяву, яку зробив його Превосходительство президент Путін", — зазначив Мікдад.

За його словами, Сирія нібито висловлює повну солідарність із "ДНР" та "ЛНР" та вважає, що нинішні умови сприятимуть зміцненню співпраці.

"Ми співпрацюватимемо з новими державами, щоб поглиблювати співпрацю і з Росією", — наголосив глава МЗС Сирії.

Нагадаємо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав незалежність так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки".

Після цього на сайті Державної системи правової інформації РФ опублікували укази Путіна, в яких сказано, що російський президент доручив Міноборони "забезпечити підтримку миру в ДНР і ЛНР російськими збройними силами".

Після цього Держдума РФ і Рада федерацій ратифікували договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу з "ДНР" і "ЛНР".