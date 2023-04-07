Кабмін просить РНБО запровадити проти Сирії санкції з забороною торгівлі на 50 років

Кабінет міністрів на засіданні 7 квітня підтримав рішення внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії. Про це повідомляють у Міністерстві економіки.

Попередньо пропозиції були розглянуті та рекомендовані до подання в РНБО міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко.

"Участь сирійських суден в нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР", постачання Росії зброї, яка застосовується в агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму Путіна. Перелік недружніх кроків Сирійської Арабської Республіки щодо України можна продовжувати. І наша держава, безперечно, на них реагує", - підкреслила вона.

Вона нагадала, що наразі вже запроваджені санкції проти Башара Асада та інших керівників Сирії. Україна розірвала дипломатичні відносини з цією країною, припиняє та скасовує міждержавні договори, укладені в попередні роки.

"Сьогодні Уряд запропонував фінальну жорстку, але абсолютно адекватну відповідь на позицію Сирії – запровадження секторальних санкцій проти країни терміном на 50 років. Таким чином питання економічних відносин з Сирією буде закрито й надовго", - зазначила Юлія Свириденко.

Згідно рішення уряду проти Сирії пропонується запровадити, зокрема наступні санкції:

- заборона експортно-імпортних операцій із резидентами САР та операцій з переробки з підприємствами-резидентами САР, заборона здійснення інвестицій в Сирію;

- повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами САР територією України;

- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів САР, запобігання виведенню ними капіталів за межі України;

- заборона реєстрації Національним банком України міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент САР;

- зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих резидентами САР;

- заборона передання резидентам САР технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

- заборона заходження невійськових суден та військових кораблів під прапором САР до територіального моря України, її внутрішніх вод та портів.

Як вказують в Мінекономіки, запропоновані урядом санкції після ухвалення відповідного рішення РНБО та введення його в дію президентом Володимиром Зеленським ще мають бути затверджені постановою Верховної Ради.

В свою чергу, як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, 7 квітня Кабмін також припинив дію угоди з урядом Сирії про співробітництво в митних справах, вчиненої 5 червня 2003 року в Києві.