Иран тайно договаривается с Китаем и Россией о поставках ингредиентов ракетного топлива - Politico

Китай и Россия ведут секретные переговоры с Ираном о пополнении запасов Исламской Республики ключевым химическим соединением, используемым для баллистических ракет, это явное нарушение санкций ООН и, возможно, поможет Москве пополнить запасы ракет.

Об этом говорится в материале Politico.

Тегеран ведет переговоры в том числе с государственным российским производителем химикатов ФКП "Анозит" с целью приобретения большого количества перхлората аммония – основного ингредиента твердого топлива, используемого для заправки ракет.

По словам дипломатов, переговоры в Пекине вел иранский дипломат Саджад Ахадзаде, являющийся "советником по вопросам технологий" Тегерана в Китае и в регионе в целом. Однако дипломаты заявили, что не знают, какие китайские компании принимают участие в переговорах.

Точное количество аммония, которое хочет приобрести Иран, неизвестно, но дипломаты, знакомые с его планами, считают, что его хватит для изготовления тысяч ракет, в том числе ракеты "Зульфикар", которая имеет дальность полета 700 километров и использовалась как Ираном, так и его марионетками на Ближнем Востоке в последние годы. Если соглашение будет заключено, некоторые из этих ракет могут быть направлены против Украины.

Переговоры о закупке компонентов топлива проходят на фоне потепления отношений между Ираном, Россией и Китаем, которые считают себя оплотом против американского влияния в связи с войной, развязанной Москвой против Украины.

Напомним, Россия в этом году впервые начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как традиционные покупатели избегали торговли с Москвой. Россия и Иран, находящиеся под санкциями Запада, налаживают более тесные отношения, чтобы поддержать свои экономики и взорвать санкции Запада, которые и Москва, и Тегеран считают неоправданными.