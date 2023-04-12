В США не видят признаков того, что Египет передает ракеты России

Белый дом заявляет, что нет никаких признаков того, что Египет предоставляет России смертоносное оружие для войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

"Мы не видели никаких признаков того, что Египет дает летальное оружие России", - заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он сказал, что Египет остается "важным партнером в сфере безопасности" и будет оставаться таким и дальше.

В секретных документах, датированных февралем, речь шла о разговорах между президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси и высокопоставленными египетскими военными, в которых говорилось о планах поставки России артиллерии и пороха, а также о необходимости держать эти планы в тайне, сообщал Washington Post.

Египетский чиновник, имя которого не называется, назвал материал Washington Post "информационным абсурдом" и заявил, что Египет придерживается "сбалансированной политики" со всеми международными сторонами.

Кирби отказался подтвердить аутентичность документа и отказался детализировать какие-либо дипломатические разговоры между Вашингтоном и Каиром.

Напомним, ранее The Washington Post, анализируя виток секретных документов США, написала, что ас-Сиси недавно приказал подчиненным изготовить до 40 тыс. ракет для тайной отправки в Россию.