Секретные документы: Египет хотел поставлять ракеты России - WP

Президент Египта Абдель Фатх ас-Сиси, одного из ближайших союзников Америки на Ближнем Востоке, недавно приказал подчиненным изготовить до 40 тыс. ракет для тайной отправки в Россию.

Об этом сообщает The Washington Post, анализируя утечку секретных документов США.

Часть документа, датированного 17 февраля, заключает вероятные разговоры между ас-Сиси и высокопоставленными египетскими военными, а также упоминает о планах поставки России артиллерийских снарядов и пороха. В документе президент Египта поручает чиновникам держать производство и снабжение ракет в тайне.

В ответ на вопрос о документе и правдивости описанных в нем разговоров представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что "позиция Египта с самого начала основывается на непричастности к этому кризису и обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами, подтверждая поддержку Египтом устава ООН и международного права в резолюциях Генеральной ассамблеи ООН".

"Нам ничего не известно о выполнении этого плана, и мы не видели, чтобы это происходило", - сказал американский чиновник на условиях анонимности, имея в виду инициативу по экспорту ракет.

Напомним, ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter.

Министерство юстиции США начало расследование утечки.