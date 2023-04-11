Секретні документи: Єгипет хотів постачати ракети Росії - WP

Президент Єгипту Абдель Фатх ас-Сісі, одного з найближчих союзників Америки на Близькому Сході, нещодавно наказав підлеглим виготовити до 40 тис. ракет для таємного відправлення в Росію.

Про це повідомляє The Washington Post, аналізуючи виток секретних документів США.

Частина документа, датованого 17 лютого, підсумовує ймовірні розмови між ас-Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадує про плани постачання Росії артилерійських снарядів і пороху. У документі президент Єгипту доручає чиновникам тримати виробництво і постачання ракет в таємниці.

У відповідь на запитання щодо документа і правдивості описаних у ньому розмов речник Міністерства закордонних справ Єгипту Ахмед Абу Зейд заявив, що "позиція Єгипту з самого початку ґрунтується на непричетності до цієї кризи і зобов'язанні зберігати рівну дистанцію з обома сторонами, підтверджуючи підтримку Єгиптом статуту ООН і міжнародного права в резолюціях Генеральної асамблеї ООН".

"Нам нічого не відомо про виконання цього плану й ми не бачили, щоб це відбувалося", - сказав американський урядовець на умовах анонімності, маючи на увазі ініціативу з експорту ракет.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку.