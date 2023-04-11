У Байдена не знають, хто злив секретні документи про контрнаступ ЗСУ

В адміністрації президента США не знають, хто стоїть за витоком секретних військових документів.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

"Ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, ще документи, які вони хочуть опублікувати", - сказав Кірбі.

З його слів, після перевірки буде відомо, які саме документи – підробка, які – справжні.

Джо Байдена про подію поінформували наприкінці минулого тижня.

Кірбі зазначив, що через витік документів офіційні особи США за останні кілька днів підтримували зв’язок із відповідними союзниками та партнерами на високому рівні.

Нагадаємо, один із найбільших витоків військових документів США за десятиліття викликав офіційне розслідування Міністерства оборони і може ускладнити американську підтримку України незадовго до великого наступу Києва.