У Байдена не знают, кто слил секретные документы о контрнаступлении ВСУ

В администрации президента США не знают, кто стоит за утечкой секретных военных документов.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге.

"Мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, еще документы, которые они хотят опубликовать", – сказал Кирби.

По его словам, после проверки будет известно, какие именно документы – подделка, какие – подлинные.

Джо Байдена о происшествии проинформировали в конце прошлой недели.

Кирби отметил, что из-за утечки документов официальные лица США за последние несколько дней поддерживали связь с соответствующими союзниками и партнерами на высоком уровне.

Напомним, одна из крупнейших утечек военных документов США за десятилетие вызвала официальное расследование Министерства обороны и может осложнить американскую поддержку Украины незадолго до наступления ВСУ.