В США не бачать ознак того, що Єгипет передає ракети Росії

Білий дім заявляє, що не має жодних ознак того, що Єгипет надає Росії смертоносну зброю для її війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає летальну зброю Росії", - заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він сказав, що Єгипет залишається "важливим партнером у сфері безпеки" і залишатиметься таким і надалі.

У секретних документах, датованих лютим, йшлося про розмови між президентом Абделем Фаттахом ас-Сісі і високопоставленими єгипетськими військовими, в яких йшлося про плани постачання Росії артилерії і пороху, а також про необхідність тримати ці плани в таємниці, повідомляв Washington Post.

Єгипетський чиновник, ім'я якого не називається, назвав матеріал Washington Post "інформаційним абсурдом" і заявив, що Єгипет дотримується "збалансованої політики" з усіма міжнародними сторонами.

Кірбі відмовився підтвердити дійсність документа і відмовився деталізувати будь-які дипломатичні розмови між Вашингтоном і Каїром.

Нагадаємо, раніше The Washington Post, аналізуючи виток секретних документів США, написала, що ас-Сісі нещодавно наказав підлеглим виготовити до 40 тис. ракет для таємного відправлення в Росію.