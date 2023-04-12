Іран потайки домовлюється з Китаєм і Росією про постачання інгредієнтів ракетного палива - Politico

Китай і Росія ведуть секретні переговори з Іраном про поповнення запасів Ісламської Республіки ключовою хімічною сполукою, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет, це явне порушення санкцій ООН і, можливо, допоможе Москві поповнити запаси ракет.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Тегеран веде переговори в тому числі з державним російським виробником хімікатів ФКП "Анозит" з метою придбання великої кількості перхлорату амонію - основного інгредієнта твердого палива, що використовується для живлення ракет.

За словами дипломатів, переговори у Пекіні вів іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є "радником з питань технологій" Тегерана в Китаї і в регіоні в цілому. Однак дипломати заявили, що не знають, які саме китайські компанії беруть участь у переговорах.

Точна кількість амонію, яку хоче придбати Іран, невідома, але дипломати, знайомі з його планами, вважають, що його вистачить для виготовлення тисяч ракет, зокрема ракети "Зульфікар", яка має дальність польоту 700 кілометрів і використовувалася як Іраном, так і його маріонетками на Близькому Сході в останні роки. Якщо угода буде укладена, деякі з цих ракет можуть бути спрямовані проти України.

Переговори про закупівлю компонентів палива відбуваються на тлі потепління відносин між Іраном, Росією і Китаєм, які вважають себе оплотом проти американського впливу, у зв'язку з війною, розв'язаною Москвою проти України.

Нагадаємо, Росія цього року вперше почала експорт палива до Ірану залізницею після того, як традиційні покупці уникали торгівлі з Москвою. Росія та Іран, які перебувають під санкціями Заходу, налагоджують тісніші стосунки, щоб підтримати свої економіки та підірвати санкції Заходу, які і Москва, і Тегеран вважають невиправданими.