Кулеба о разрыве дипотношений с Ираном: решение будет зависеть от поведения Тегерана

Начав поставлять России дроны-камикадзе для войны против Украины, Иран пересек черту. Решение о разрыве дипломатических отношений с Тегераном может быть принято в любой момент.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина.

"Мы Ирану ничего злого исторически не сделали. Они начали поставлять боевые дроны-камикадзе России. Они пересекли черту. Это наш сигнал Ирану - каким бы выгодным не казалось вам сотрудничество с Россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду. Дальше уже решение Ирана, как им действовать", - сказал министр.

Он отметил, что внес на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать с Ираном дипломатические отношения.

"Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, что еще в октябре Верховная Рада приняла заявление об осуждении поддержки Ираном вооруженной агрессии России против Украины, призвав, в частности, украинское правительство разработать вопрос о разрыве дипломатических отношений с этой страной.

В свою очередь МИД заявил, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией войны в Украине сделало его соучастником преступления агрессии, после чего ведомство со своей стороны инициировало разрыв дипломатических отношений с Ираном.