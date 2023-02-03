Кулеба про розрив дипвідносин з Іраном: рішення залежатиме від поведінки Тегерану

Почавши постачати Росії дрони-камікадзе для війни проти України, Іран перетнув межу. Рішення про розрив дипломатичних відносин з Тегераном може бути ухвалене в будь-який момент.

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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ВВС News Україна.

"Ми Ірану нічого злого історично не зробили. Вони почали постачати бойові дрони-камікадзе Росії. Вони перетнули межу. Це наш сигнал Ірану - яким би вигідним не здавалося вам співробітництво з Росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цього співробітництва в рази перевищать будь-яку вигоду. Далі вже рішення Ірану, як їм діяти", - сказав міністр.

Він зазначив, що вніс на розгляд президенту Володимиру Зеленському пропозицію розірвати з Іраном дипломатичні відносини.

"Рішення може бути ухвалене в будь-який момент в залежності від подальшої поведінки Ірану", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що ще в жовтні Верховна Рада прийняла заяву про засудження підтримки Іраном збройної агресії Росії проти України, закликавши, зокрема, український уряд опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин з цією країною.

В свою чергу, Міністерство закордонних справ заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією війни в Україні зробило його співучасником злочину агресії, після чого відомство зі свого боку ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном.