Кабмін просить РНБО ввести 50-річні санкції проти Ірану: що пропонується

Кабінет міністрів 25 квітня ухвалив рішення про внесення на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозицій щодо застосування секторальних санкцій до Ірану, повідомляють в Міністерстві економіки.

Попередньо пропозиції були розглянуті та рекомендовані до подання на розгляд уряду міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко.

Відповідно до пропозицій уряду, санкції запроваджуються строком на 50 років та передбачають запобігання виведенню з України капіталів іранськими резидентами; заборону передання резидентам Ірану технологій та прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборону здійснення інвестицій в Іран та до/на користь резидентів країни.

Також пропонується зупинити обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ірану, та заборонити реєстрацію Національним банком України міжнародної платіжної системи та учасників МПС, операторами яких є резиденти Ірану.

Втім, запровадити заборону торговельних операцій з Іраном пропонується не повністю, а лише стосовно товарів військового призначення та подвійного використання і послуг, які пов'язані з постачанням, продажем, передачею, виробництвом або використанням таких товарів.

Крім того, передбачено повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України, пов’язаних з вищезгаданими операціями.

"Даємо старт секторальним санкціям проти Ірану. Попередні обмеження, запроваджені Україною та нашими партнерами щодо осіб та компаній, безпосередньо причетних до постачання зброї Росії, на жаль, не були сприйняті, як серйозне попередження. Що ж – ми посилимо наші аргументи", - прокоментувала Свириденко.

За словами чиновниці, урядовці надалі працюватимуть над тим, щоб до таких жорстких рішень долучилося якомога більше країн світу, аби агресія проти України та допомога їй, в якій Україна звинувачує Іран, не залишилася непокараною.

Як вказують в Мінекономіки, запропоновані урядом санкції після ухвалення відповідного рішення РНБО та введення його в дію президентом Володимиром Зеленським ще мають бути затверджені постановою Верховної Ради.

Нагадаємо, що 7 квітня уряд також підтримав внесення на розгляд РНБО пропозицій щодо застосування ще більш жорстких секторальних санкцій проти Сирії на 50 років, зокрема з повною забороною торгівлі.

Зазначимо, що раніше Україна запровадила санкції проти фактичного керівництва Сирії, а ще наприкінці червня 2022 року розірвала дипломатичні відносини з цією країною через визнання нею на той момент "незалежності ДНР та ЛНР".

З Іраном Україна дипломатичних відносин так і не розірвала, незважаючи на заклик Верховної Ради та відповідну ініціативу Міністерства закордонних справ.