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В ЕС приняли новые санкции против Ирана, которые окажут влияние на производство беспилотников
20 июля Совет Евросоюза принял новые ограничительные меры против Ирана, учитывая, что страна поддерживает агрессивную захватническую войну России против Украины. Новые санкции запрещают экспорт в Иран деталей, используемых для производства беспилотников.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Новые санкции также предусматривают ограничение путешествий и замораживание активов, которые могут быть применены к лицам, ответственным за разработку беспилотников.
Новый пакет санкций дополняет три ранее принятых пакета, связанных с беспилотниками и направленных против физических и юридических лиц, последний из которых был принят в феврале 2023 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Совет ЕС решил включить шесть иранских лиц в два уже существующих пакета санкций за поставку России беспилотников. Активы определенных лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им кредиты. Подсанкционным лицам также запрещается въезжать или проезжать по транзиту через территории ЕС.
"Сегодняшние решения демонстрируют решительность ЕС продолжать быстро и решительно реагировать на действия Ирана. Евросоюз осуждает поставку иранских беспилотников России и их смертоносное применение в войне против Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно стало известно о том, что детали ирландского производства могли попасть в ударные иранские беспилотники Shahed, которыми Россия атакует Украину. В Ирландии заявили, что будут расследовать данную ситуацию.