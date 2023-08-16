США требуют от Ирана прекратить продажу беспилотников в Россию

США пытаются заставить Иран прекратить поставки беспилотных летательных аппаратов в Россию в рамках договоренности между Вашингтоном и Тегераном по поводу деэскалации напряженности и сдерживания длительного ядерного кризиса.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание пишет, что США хотят, чтобы Иран прекратил поставки России беспилотников, используемых Москва в войне в Украине, а также запасных частей для беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается, что Тегеран не раз просил Москву прекратить использовать беспилотники в войне с Украиной, но Вашингтон хочет "более конкретных шагов".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что США проводят стратегию сдерживания, давления и дипломатии, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие, а также привлечь Тегеран к ответственности за нарушение прав человека и предоставление беспилотников России для использования в войне против Украины.

"Мы четко дали понять, что Иран должен снизить эскалацию, чтобы создать простор для будущей дипломатии", - сказал Блинкен.

Сообщается, что США и Иран достигли договоренностей по большинству вопросов, но проводимые через посредников дискуссии продолжатся в Катаре и Омане, в том числе в отношении России.

США видят угрозу в новом военном альянсе России и Ирана, учитывая, что Россия помогает Ирану получить кибероружие, в частности расширенные возможности цифрового наблюдения, а взамен получает беспилотники, которые использует для атак на Украину.

Тегеран также согласился предоставить Москве ракеты малой дальности и отправил танковые и артиллерийские снаряды на поле боя.

Напомним, 20 июля Совет Евросоюза принял новые ограничительные меры против Ирана, учитывая, что страна поддерживает агрессивную захватническую войну России против Украины. Новые санкции запрещают экспорт в Иран деталей, используемых для производства беспилотников.

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