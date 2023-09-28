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ЄС може заборонити імпорт певних деталей до країн, які допомагають РФ
Брюссель попередив європейські компанії та уряди про те, що він може заборонити продаж певних компонентів до Туреччини та інших країн, звідки Іран і Росія постачають запчастини для безпілотників та іншої зброї, яка завдає ударів по українських містах.
Про це повідомляє The Guardian.
Відповідні коментарі Європейської комісії з’явилися після витоку 47-сторінкового документа, в якому український уряд детально описує використання ворогом західних технологій і закликає використовувати ракети далекого радіусу дії для нападу на заводи з виробництва безпілотників у Росії, Ірані та Сирії.
В документі стверджується, що протягом попередніх трьох місяців було здійснено 600 атак на міста з використанням безпілотних літальних апаратів, які містять західні технології. П'ять європейських компаній, включаючи польську дочірню компанію британської транснаціональної компанії, були названі оригінальними виробниками ідентифікованих компонентів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В той же час, немає доказів про будь-які правопорушення з боку західних компаній, комплектуючі деталі яких були ідентифіковані в безпілотниках.
"Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і в основному використовує доступні комерційні компоненти, постачання яких погано або зовсім не контролюється", — пише Guardian.
Згідно з митною інформацією, яку отримало видання, майже весь імпорт до Ірану походив з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В’єтнаму та Коста-Ріки.
Представник Європейської комісії сказав, що докази того, що компоненти надходять через такі країни, свідчать про те, що санкції ЄС створюють значний тиск, але державам-членам необхідно посилити дотримання.
"Це означає уважне спостереження за іноземними операторами, які реекспортують товари, які перебувають під санкціями ЄС, без відома експортера з ЄС. Для цього сценарію ми звернулися за підтримкою до влади третіх країн, щоб гарантувати, що товари, які експортуються з ЄС до цих країн, не потраплять до Росії", - сказав він та додав, що представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван тісно співпрацює з юрисдикціями третіх країн, щоб гарантувати, що санкції, накладені ЄС не будуть обходяться.
Повідомляється, що дана ініціатива показала перші відчутні результати і був при цьому був складений пріоритетний список санкційних товарів, до яких підприємства повинні застосовувати особливу належну обачність і які треті країни не повинні експортувати до Росії.
В ЄК зазначають, що якщо цих дипломатичних зусиль виявиться недостатньо, то єдиний вихід, який залишається — це припинити експорт до цих третіх країн дуже специфічних товарів, використовуючи інструмент ЄС для боротьби з обходом санкцій.
Зазначається, що 10-й пакет санкцій запроваджений ЄС вперше включив сім іранських організацій, які використовували компоненти ЄС і постачали Росії військові безпілотники Shahed для нападу на цивільну інфраструктуру в Україні, а 11 – був зосереджений на мінімізації можливостей обходу санкцій.
Наразі Європейський Союз готує новий санкційний пакет проти Росії, який може бути представлений вже в першій половині жовтня або під час саміту ЄС-США, запланованого на наступний місяць. Він може включати заборону на купівлю російських алмазів та використання коштів від заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.
Джерело фото: ua.depositphotos.com