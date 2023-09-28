ЕС может запретить импорт определенных деталей в страны, помогающие РФ

Брюссель предупредил европейские компании и правительства о том, что он может запретить продажу определенных компонентов в Турцию и другие страны, откуда Иран и Россия поставляют запчасти для беспилотников и другого оружия, наносящего удары по украинским городам.

Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующие комментарии Европейской комиссии появились после утечки 47-страничного документа, в котором украинское правительство подробно описывает использование врагом западных технологий и призывает использовать ракеты дальнего радиуса действия для нападения на заводы по производству беспилотников в России, Иране и Сирии.

В документе утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено 600 атак на города с использованием беспилотных летательных аппаратов, содержащих западные технологии. Пять европейских компаний, включая дочернюю польскую компанию британской транснациональной компании, были названы оригинальными производителями идентифицированных компонентов.

В то же время нет доказательств о каких-либо правонарушениях со стороны западных компаний, комплектующие детали которых были идентифицированы в беспилотниках.

"Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых плохо или совсем не контролируются", - пишет Guardian.

Согласно таможенной информации, которую получило издание, почти весь импорт в Иран происходил из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.

Представитель Европейской комиссии сказал, что доказательства поступающих компонентов через такие страны свидетельствуют о том, что санкции ЕС оказывают значительное давление, но государствам-членам необходимо усилить соблюдение.

"Это означает внимательное наблюдение за иностранными операторами, которые реэкспортируют находящиеся под санкциями ЕС товары без ведома экспортера из ЕС. Для этого сценария мы обратились за поддержкой к власти третьих стран, чтобы гарантировать, что товары, экспортируемые из ЕС в эти страны., не попадут в Россию", - сказал он и добавил, что представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан тесно сотрудничает с юрисдикциями третьих стран, чтобы гарантировать, что санкции, наложенные ЕС, не будут обходиться.

Сообщается, что данная инициатива показала первые ощутимые результаты и был при этом составлен приоритетный список санкционных товаров, к которым предприятия должны применять особую должную осмотрительность и которые третьи страны не должны экспортировать в Россию.

В ЕК отмечают, что если этих дипломатических усилий окажется недостаточно, то единственный оставшийся выход — это прекратить экспорт в эти третьи страны очень специфические товары, используя инструмент ЕС для борьбы с обходом санкций.

Отмечается, что 10-й пакет санкций, введенный ЕС, впервые включил семь иранских организаций, которые использовали компоненты ЕС и поставляли России военные беспилотники Shahed для нападения на гражданскую инфраструктуру в Украине, а 11 – был сосредоточен на минимизации возможностей обхода санкций.

Европейский Союз готовит новый 12-й санкционный пакет против России, который может быть представлен уже в первой половине октября или во время саммита ЕС-США, запланированного на следующий месяц. Он может включать в себя запрет на покупку российских алмазов и использование средств от замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине.

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