Швейцарія підтримала 11-ий пакет санкцій ЄС проти Росії

28 червня урядове відомство Швейцарії, відповідальне за санкції, розширило списки санкцій щодо Росії. Таким чином, Швейцарія також затвердила санкції ухвалені Європейським Союзом 23 червня і приєдналася до 11-го пакету санкцій.

Про це інформує урядовий портал Швейцарії.

Країна підтримала санкції, накладені на 71 фізичну особу та 33 організації. Всі вони підтримують незаконну депортацію українських дітей до Росії.

Також під санкції потрапили військовослужбовці російських збройних сил, провідні представники підконтрольних державі російських ЗМІ та члени ПВК "Вагнер".

Згідно повідомлення, активи цих фізичних та юридичних осіб у Швейцарії мають бути заморожені та передані в Державний секретаріат з економічних питань (SECO). Підсанкційним особам також буде заборонено в'їзд або транзитний проїзд через Швейцарію.

В країні також врахували зміни до санкцій ЄС, які внесли 13 березня, що стосувалися померлих осіб та двох дублікатів.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу 21 червня погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Про це в Twitter повідомляє головування Швеції у Раді ЄС.

Рада Європейського Союзу 23 червня прийняла одинадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії та ввела нові заходи, спрямовані на запобігання обходу санкцій. Федеральна рада Швейцарії була поінформована про ці зміни та графік роботи над прийняттям нових заходів на засіданні 28 червня.