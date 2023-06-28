Швейцария поддержала 11-й пакет санкций ЕС против России

28 июня правительственное ведомство Швейцарии, ответственное за санкции, расширило списки санкций в отношении России. Таким образом, Швейцария также утвердила санкции, принятые Европейским Союзом 23 июня, и присоединилась к 11-му пакету санкций.

Об этом сообщает правительственный портал Швейцарии.

Страна поддержала санкции, наложенные на 71 физическое лицо и 33 организации. Все они поддерживают незаконную депортацию украинских детей в Россию.

Также под санкции попали военнослужащие российских вооруженных сил, ведущие представители подконтрольных государству российских СМИ и члены ПИК "Вагнер".

Согласно сообщению, активы этих физических и юридических лиц в Швейцарии должны быть заморожены и переданы в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Подсанкционным лицам также будет запрещен въезд или транзитный проезд через Швейцарию.

В стране также учли изменения в санкции ЕС, которые внесли 13 марта, касающиеся умерших лиц и двух дубликатов.

Напомним, послы Европейского Союза 21 июня согласовали 11 пакет санкций против России. Об этом в Twitter сообщает председательство Швеции в Совете ЕС.

Совет Европейского Союза 23 июня принял одиннадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России и ввел новые меры, направленные на предотвращение обхода санкций. Федеральный совет Швейцарии был проинформирован об этих изменениях и графике работы над принятием новых мер на заседании 28 июня.