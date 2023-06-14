В Швейцарии отказались контролировать санкции против России

Совет кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии отклонил предложение Федерального совета о создании рабочей группы по обеспечению соблюдения санкций против России и Беларуси.

Об этом сообщает издание RTS.

Решения приняли большинством голосов. Против создания комиссии проголосовали 30 швейцарских сенаторов, поддержали предложение семеро.

Инициатива предусматривала, что рабочая группа должна отвечать за выявление и блокирование российских активов в Швейцарии. Речь шла именно об активах, принадлежащих гражданам Беларуси и России из санкционного списка.

Накануне Федеральный совет решил, что Швейцария не намерена присоединяться к международной рабочей группе по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

Правительство страны также отказалось от конфискации частных российских активов, поскольку это будет нарушать действующее законодательство. В то же время, страна систематически вводит санкции против России, а также помогает украинской стороне.