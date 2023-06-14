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В Швейцарии отказались контролировать санкции против России
Совет кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии отклонил предложение Федерального совета о создании рабочей группы по обеспечению соблюдения санкций против России и Беларуси.
Об этом сообщает издание RTS.
Решения приняли большинством голосов. Против создания комиссии проголосовали 30 швейцарских сенаторов, поддержали предложение семеро.
Инициатива предусматривала, что рабочая группа должна отвечать за выявление и блокирование российских активов в Швейцарии. Речь шла именно об активах, принадлежащих гражданам Беларуси и России из санкционного списка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Накануне Федеральный совет решил, что Швейцария не намерена присоединяться к международной рабочей группе по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.
Правительство страны также отказалось от конфискации частных российских активов, поскольку это будет нарушать действующее законодательство. В то же время, страна систематически вводит санкции против России, а также помогает украинской стороне.