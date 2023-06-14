У Швейцарії відмовилися контролювати санкцій проти Росії

Рада кантонів (верхня палата парламенту) Швейцарії відхилила пропозицію Федеральної ради про створення робочої групи із забезпечення дотримання санкцій проти Росії та Білорусі.

Про це повідомляє видання RTS.

Рішення прийняли більшістю голосів. Проти створення комісії проголосували 30 швейцарських сенаторів, підтримали пропозицію семеро.

Ініціатива передбачала, що робоча група мала відповідати за виявлення й блокування російських активів у Швейцарії. Йшлося саме про активи, які належать громадянам Білорусі і Росії з санкційного списку.

Напередодні Федеральна рада вирішила, що Швейцарія не має наміру приєднуватися до міжнародної робочої групи щодо використання заморожених активів Росії для відновлення України.

Уряд країни також відмовився від конфіскації приватних російських активів, оскільки це порушуватиме чинне законодавство. Водночас країна систематично запроваджує санкції проти Росії, а також допомагає українській стороні.