Пауза надто затягнулася. Зеленський закликає до посилення санкційного тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський на засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС закликав міжнародних партнерів до посилення санкційного тиску на Росію. За словами Зеленського, існуючих санкцій не вистачає для зупинки російської агресії та атак на міста України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський відзначив, що зростання кількості ударних дронів та авіаударів російських терористів свідчить про неефективність існуючих санкційних заходів. Він закликав до більшої спільної роботи для запобігання обходу санкцій та зупинення постачань в Росію, які сприяють її військовому виробництву.

"Потрібно активізувати роботу й щодо нового санкційного пакету Євросоюзу. Будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакету вже надто затягнулася", - наголосив Зеленський.

Він закликав партнерів до введення санкцій проти російської атомної галузі через її дії на Запорізькій атомній станції та з метою забезпечити безпеку від використання сумнівних російських атомних технологій.

За словами Зеленського, важливим є також розширення санкційного тиску на інші сектори економіки Росії, а також на Іран, який постачальники ударних безпілотників і обладнання та хімікатів, які можуть бути використані ворогом у війні.

Санкції проти РФ: коли буде 12-й пакет

Зауважимо, Європейський Союз вже готує новий санкційний пакет проти Росії, який може бути представлений в першій половині жовтня або під час саміту ЄС-США. Він може включати заборону на купівлю російських алмазів та використання коштів від заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.

Нещодавно до санкцій Європейського Союзу приєдналася і Швейцарія. Вона ввела власні обмеження щодо компаній, які постачають Росії іранські безпілотники та комплектуючі деталі до них.

Проте, ЄС не планував вводити санкції проти російської державної компанії "Росатом". У ЄС вважають, що вони не принесуть незалежності від російських енергоносіїв.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 23 червня прийняла 11 пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій. Пакет також сфокусований на тому, щоб завадити РФ обходити діючі обмеження.