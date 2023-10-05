Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня відвідає саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді в Іспанії для сприяння співпраці між понад 40 країнами.

Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

"Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті. Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі", - зазначив президент.

За його словами, ключове для України, особливо перед зимою, – посилення ППО.

"І вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна має пропозиції щодо архітектури безпеки у Європі.

"Працюємо над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції. Окрема увага – Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства", - підкреслив президент, зауваживши, що цей день має бути плідним для України та всієї Європи.

Як пише Reuters, про візит Зеленського не було оголошено раніше з міркувань безпеки.

Видання зауважує, що зустріч у Гранаді також дає шанс підтвердити свою відданість Україні на тлі політичної нестабільності у США західним лідерам.

В Іспанії також перебувають президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Зазначимо, Європейська політична спільнота створена 9 травня 2022 року за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона під час тодішнього головування Франції у ЄС.

Це платформа для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи. У Гранаді відбудеться вже третя зустріч у такому форматі, для обговорення найважливіших питань, що хвилюють європейців на всьому континенту. Попередні два саміти відбулися в Чеській Республіці та у Молдові.