Бронетранспортери MARDER, боєприпаси i ракети для ППО: Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина передала Україні черговий пакет матеріально-технічної військової підтримки, зокрема додаткові засоби протиповітряної оборони, снаряди й бронетехніку. Про постачання допомоги відзвітували на сайті федерального уряду ФРН.

Зазначається, що до нової партії допомоги увійшли 10 бронетранспортерів MARDER з боєприпасами та запчастинами, загалом ЗСУ отримали вже сотню таких машин. Крім того, в Україну зі складів Бундесверу доставлено боєприпаси для танків Leopard 2.

Також Збройні сили України одержали від німецьких партнерів зенітний ракетний комплекс SKYNEX та боєкомплект до нього, раніше ФРН передавала Києву ще один такий ЗРК. До нового пакету увійшли також 30 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard.

На сайті федерального уряду також йдеться про передачу неназваної кількості ракет для систем ППО IRIS-TSLM. Крім того, згадується, що Німеччина готує до передачі в майбутньому Україні систему ППО Patriot.

Щодо артилерії, то від Бундесверу та із запасів німецької промисловості в Україну надійшли ще 7 500 артилерійських боєприпасів 155-мм калібру. Водночас, про передачу безпілотників у цьому пакеті допомоги не йшлося.

Також до України доставлено:

мостоукладальний танк BIBER із запчастинами (раніше було передано 17);

інженерний танк DACHS (раніше доставили 7);

система захисту звʼязку AMPS для вертольотів (раніше – 4 одиниці);

6 транспортерів танків М1070 Oshkosh (раніше – 12 одиниць);

11 плугів для розмінування (допомагають розмінувати території вже 55 німецьких одиниць такої техніки);

6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh.

Крім того, у пакеті є човнові мотори, світлодіодні лампи, 40-мм патрони, протитанкова зброя RGW 90, 120-мм мінометні боєприпаси, маскувальні сітки, аптечки та інше необхідне обладнання.

Як Німеччина допомагає Україні

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку.

Нагадаємо, що попередній пакет військової допомоги Німеччина передала Україні 10 квітня. Туди, зокрема, увійшли 6 тисяч снарядів калібру 155-мм, 16 розвідувальних БПЛА Vector, 30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun, 30 комплектів засобів протидії БПЛА, 70 інфрачервоних камер, 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556.

Як зауважили в уряді, Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок федеральних збройних сил і постачань промисловості, що фінансуються з державних фондів.

Раніше, 28 березня Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги, до якої, серед іншого, увійшли розвідувальні БпЛА, гранатомети, артилерійські та танкові боєприпаси, аварійні електрогенератори тощо.

Крім того, Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

Також додамо, що депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет на 2024 рік, у якому на військову допомогу Україні передбачено близько €7,6 млрд.

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