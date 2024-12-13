Українські зброярі посилили бронетранспортер М113 новим бойовим модулем

Українські зброярі посилили вогневу потужність бронетранспортера М113, який Сили оборони отримують у рамках міжнародної допомоги. Вони виготовили дистанційно керований модуль Таврія 14.5/7.62 та встановили на броню цього БТР.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, передає Міністерство оборони.

Як пояснив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, завдяки новому модулю, що складається з двох кулеметів калібру 14.5 та 7.62 мм, кулеметник веде вогонь з середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор.

В оборонному відомстві зазначають, що до цього основним озброєнням М113 був кулемет калібру 12.7 мм. Кулеметник працював по цілях із малозахищеної позиції на броні.

Нагадаємо, у вересні Литва відправила в Україну бронетранспортери М113 для розмінування.