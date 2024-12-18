ЗСУ використовуватимуть безшумний транспортер CRAB-LS: чим він особливий

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання український універсальний наземний роботизований комплекс CRAB-LS.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що CRAB-LS призначений для виконання завдань насамперед логістичного забезпечення. Йдеться про доставку на позиції необхідних засобів, боєприпасів, спорядження та евакуацію поранених.

Крім того, CRAB-LS можна використовувати для встановлення бойових модулів і як транспортер у небезпечних зонах.

Комплекс має безшумний високотяговий електричний двигун і всюдихідні шини, що дозволяють долати піщані насипи, болотисті ділянки, неглибокі рови й перешкоди.

"Комплекси CRAB-LS вже виконують у Силах оборони різні завдання. Евакуювали десятки поранених і доставили десятки тонн вантажів (боєкомплекти, провізію) у районі інтенсивних бойових дій, чим зберегли життя не одного військового", – підкреслили у Міноборони.

Там додали, що також є приклад застосування платформи як наземного дрона-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що українські зброярі посилили вогневу потужність бронетранспортера М113, який Сили оборони отримують у рамках міжнародної допомоги. Вони виготовили дистанційно керований модуль Таврія 14.5/7.62 та встановили на броню цього БТР.