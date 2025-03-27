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ЗСУ отримали на озброєння вітчизняний набір для розмінування: які характеристики
Міноборони затвердило та допустило до експлуатації в Збройних силах України вітчизняний індивідуальний набір для розмінування КР-04.
Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Характеристики набору
Індивідуальний набір включає модулі та пристрої для виконання завдань з пошуку, маркування та знешкодження вибухонебезпечних предметів у різних умовах, таких як відкриті території, будівлі, автомобільний транспорт тощо.
При компактних розмірах та невеликій вазі індивідуальний набір для розмінування має функціональну комплектацію.
Зокрема, у наборі присутні:
- обтискач сапера;
- щуп;
- гаки-кішки;
- шнур-паракорд;
- сапка сапера;
- універсальний ключ для деактивації підривачів;
- маркери для маркування проходів;
- запобіжні чеки;
- ізолююча стрічка.
Комплектуючі набору розміщені в сумці спеціальної форми та спецкріпленнями. Це дозволяє ергономічно розміщувати набір на захисному спорядженні військовослужбовця.
Про українську зброю
Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.
Загалом, протягом 2024 року МіністерствооборониУкраїни кодифікувало та дозволило до використання у Силах оборони близько 30 нових зразків стрілецького озброєння та майже 10 видів гранатометів.