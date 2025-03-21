На повне розмінування території України знадобиться близько $30 млрд

За оцінками Світового банку, повне розмінування території України потребуватиме близько $30 млрд. У 2025 році в межах програми гуманітарного розмінування заплановано обстежити 31 тис. кв. км.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Розмінування України в дії

В Україні вже діє понад 80 сертифікованих операторів протимінної діяльності та понад 200 спеціалізованих машин для розмінування.

Наразі основний пріоритет – очищення сільськогосподарських угідь, адже це безпосередньо впливає на продовольчу безпеку та успішне проведення нової посівної кампанії.

Розуміючи критичну важливість цього процесу, роботи з розмінування аграрних територій тривають у посиленому режимі, щоб фермери змогли безпечно повернутися до обробітку землі, наголосив Шмигаль.

Потреби у розмінуванні

Нагадаємо, партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року. Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро. Станом на лютий Центральне агентство з управління проєктами (СРМА, Литва) вже акумулювало 51 млн євро.

Додамо, що для українських саперів впроваджується курс підготовки фахівців з розмінуванняза рівнями EOD 1-3, який викладатимуть ветерани армій країн-членів НАТО.

Зауважимо, Італія надає 6 млн євро для підтримки розмінування територій України. Ініціатива передбачає фінансування проєктів, спрямованих на технічне та нетехнічне обстеження земель, а також на проведення інформаційних кампаній для населення щодо мінної небезпеки.