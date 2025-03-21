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На повне розмінування території України знадобиться близько $30 млрд
За оцінками Світового банку, повне розмінування території України потребуватиме близько $30 млрд. У 2025 році в межах програми гуманітарного розмінування заплановано обстежити 31 тис. кв. км.
Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.
Розмінування України в дії
В Україні вже діє понад 80 сертифікованих операторів протимінної діяльності та понад 200 спеціалізованих машин для розмінування.
Наразі основний пріоритет – очищення сільськогосподарських угідь, адже це безпосередньо впливає на продовольчу безпеку та успішне проведення нової посівної кампанії.
Розуміючи критичну важливість цього процесу, роботи з розмінування аграрних територій тривають у посиленому режимі, щоб фермери змогли безпечно повернутися до обробітку землі, наголосив Шмигаль.
Потреби у розмінуванні
Нагадаємо, партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року. Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро. Станом на лютий Центральне агентство з управління проєктами (СРМА, Литва) вже акумулювало 51 млн євро.
Додамо, що для українських саперів впроваджується курс підготовки фахівців з розмінуванняза рівнями EOD 1-3, який викладатимуть ветерани армій країн-членів НАТО.
Зауважимо, Італія надає 6 млн євро для підтримки розмінування територій України. Ініціатива передбачає фінансування проєктів, спрямованих на технічне та нетехнічне обстеження земель, а також на проведення інформаційних кампаній для населення щодо мінної небезпеки.