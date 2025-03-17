Навчання для українських саперів проводитимуть ветерани НАТО

Для українських саперів впроваджується курс підготовки фахівців з розмінування за рівнями EOD 1-3, який викладатимуть ветерани армій країн-членів НАТО.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Що відомо про навчання

Зазначається, що під час навчання фахівці Сил безпеки і оборони України підвищать свою кваліфікацію за міжнародними стандартами протимінної діяльності IMAS.

Цей проєкт став можливим завдяки фінансовій підтримці Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Представники Міноборони та МВС вже провели зустріч для обговорення запуску курсу. Начальник управління протимінної діяльності, полковник Олег Шуварський, підкреслив важливість цього курсу для підготовки професіоналів, здатних виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

Представник Міноборони нагадав, що приблизно 139 000 км² української території є забрудненими вибухонебезпечними предметами, а війська противника застосовують сучасні інженерні боєприпаси не тільки проти Збройних сил України, а і проти цивільних громадян.

Він зазначив, що гуманітарним розмінуванням деокупованих територій в Україні займаються лише оператори протимінної діяльності. За його словами, національний потенціал урядових операторів значно зріс, і наразі їх налічується 23, серед яких підрозділи ЗСУ, ДССТ та ДСНС. Ще 25 урядових організацій проходять сертифікацію і найближчим часом також стануть операторами ПМД.

Потреби України у розмінуванні

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Торік в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування. У 2024 році парк машин механізованого розмінування збільшився з двох одиниць до 52, з яких 42 перебувають у ЗСУ та 10 — у Державній спеціальній службі транспорту. Наразі це переважно іноземна техніка, зокрема DOK–ING, Bažena, GCS, Hydrema і Scan Jack, а також машини МР-3101 українського виробництва.