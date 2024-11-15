Площа потенційно замінованих територій України скоротилась на 25,3%

Площа території України, що потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами скоротилась на 25,3% зі 174 до приблизно 130 тис. кв.км з квітня 2024 року, повідомив голова операційного департаменту HALO Trust Ukraine в інтерв'ю Delo.ua.

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"Завдяки проведенню нетехнічного обстеження території операторами розмінування вдалось скоротити показник замінованої території зі 174 тис. кв. км до 130 тис. кв. км", — розповів представник HALO Ukraine.

По словах голови операційного департаменту, HALO Ukraine проводить нетехнічне обстеження в кожній із семи областях, де працює організація. HALO Ukraine обстежили 1,6 тис. населених пунктів, з яких по тенденції 47% мають наявність забруднення вибухівкою.

"Тобто ми кажемо, що 53% територій населених пунктів, яку ми обстежили, там безпечно, а от на 47% територій, треба проводити розмінування. Це не обов'язково ділянки розміром в декілька гектарів, це просто тенденція по населеним пунктам, території навколо яких є потенційно забруднена, там де наша організація працює", — розповів голова операційного департаменту.

Мапа потенційно забруднених територій України. Інфографіка: Delo.ua / Олексій Левченко

Він також додав, що у 2022 році HALO Ukraine розмінувала майже 0,7 кв. км території, що збігається з розмірами 70 футбольних полів. У 2023 році організація розмінувала 2,5 кв. км. — 250 футбольних полів. Водночас у 2024 році, який ще не закінчився, HALO розмінували 2,8 кв. км території, що дорівнює 280 футбольним полям.

"З початку повномасштабного вторгнення до теперішнього часу, кількість розмінованої території, яка вже була передана безпосередньо бенефіціарам, землегосподарствам, 6,2 кв. км. Це близько 620 футбольних полів", — зазначив голова операційного департаменту HALO Trust Ukraine

HALO Trust — найбільша міжнародна некомерційна організація, яка знешкоджує міни й вибухонебезпечні боєприпаси у 30 країнах та територіях світу упродовж 35 років

Наразі HALO Trust Ukraine веде роботу в Київській, Чернівській, Харківській, Херсонській, Сумській, Донецькій та Миколаївській областях.

Організація працює в Україні у сферах пошуку вибухонебезпечних матеріалів, розмінування та інформування населення щодо ризиків пов’язаних з вибухонебезпечними предметами. Організація займається очищенням територій від вибухівки з подальшою передачею земель громадам.