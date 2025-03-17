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Учения для украинских саперов будут проводить ветераны НАТО
Для украинских саперов введен курс подготовки специалистов по разминированию по уровням EOD 1-3, который будут преподавать ветераны армий стран-членов НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Что известно об обучении
Отмечается, что во время обучения специалисты Сил безопасности и обороны Украины повысят свою квалификацию по международным стандартам противоминной деятельности IMAS.
Этот проект стал возможным благодаря финансовой поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Представители Минобороны и МВД уже провели встречу по обсуждению запуска курса. Начальник управления противоминной деятельности, полковник Олег Шуварский подчеркнул важность этого курса для подготовки профессионалов, способных выявлять и обезвреживать взрывоопасные предметы.
Представитель Минобороны напомнил, что примерно 139 000 км 2 украинской территории являются загрязненными взрывоопасными предметами, а войска противника применяют современные инженерные боеприпасы не только против Вооруженных сил Украины, но и гражданских граждан.
Он отметил, что гуманитарным разминированием деоккупированных территорий в Украине занимаются только операторы противоминной деятельности. По его словам, национальный потенциал правительственных операторов значительно вырос, и сейчас их насчитывается 23, среди которых подразделения ВСУ, ГОСТ и ГСЧС. Еще 25 правительственных организаций проходят сертификацию и в ближайшее время также станут операторами ГТД.
Потребности Украины в разминировании
По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов, и сейчас составляют 29,8 миллиарда долларов США.
В прошлом году в Украине было создано 10 новых батальонов разминирования. В 2024 году парк машин механизированного разминирования увеличился с двух единиц до 52, из которых 42 находятся в ВСУ и 10 – в Государственной специальной службе транспорта. Пока это преимущественно иностранная техника, в частности DOK-ING, Bažena, GCS, Hydrema и Scan Jack, а также машины МР-3101 украинского производства.