Больше площади Одесской области: саперы уже разминировали 35 тыс. кв. км земель

С начала крупномасштабной войны саперы возобновили использование 35 тыс. кв. км украинской территории. Из них около 17 тыс. кв. км были очищены в 2024 году.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министер экономики Украины Юлия Свириденко во время совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"По состоянию на конец 2024 года обследовано, очищено или разминировано 35 тыс. кв. км украинской земли. Это больше, чем площадь Одесской области — самой большой из всех областей Украины", — сказала Свириденко.

Сколько сельскохозяйственных земель разминировано

Как отметила Свириденко, в 2024 году украинские саперы вернули аграриям более 285 тысяч га (2850 кв. км) сельскохозяйственных земель, которые были определены для первоочередного обследования и очистки.

Всего за год пиротехники обследовали более 318 тыс. га (3180 кв. км) таких земель.

Свириденко отметила, что существует прозрачная система, позволяющая проводить тендеры на закупку услуг по разминированию агроземель на конкурентных условиях. Фермеры не платят за разминирование, эти расходы покрывает государство.

Центр гуманитарного разминирования уже организовал 50 аукционов и заключил 47 соглашений по разминированию агроземель. Общая экономия составила более 15% или 97 миллионов гривен.

"Моделирование показывает, что после разминирования этих земель, только за 1-2 года можно собрать урожай зерновых, прибыль от которого будет соразмерной или даже выше затрат на разминирование", — рассказала Свириденко.

Все о противоминной деятельности

В Украине достигнут прогресс в укреплении способностей специалистов, работающих в области противоминной деятельности.

В частности, на конец 2024 года в Украине насчитывается более 200 машин механического разминирования, часть из которых была произведена или собрана внутри страны. Сертифицировано 73 оператора противоминной деятельности.

В этой сфере работает уже почти 5,5 тысячи специалистов, подчеркнула Свириденко.

Кроме того, в прошлом году Минэкономики совместно с Центром гуманитарного разминирования запустили рынок услуг по разминированию земель сельхозназначения.

Также ключевым фактором положительных результатов, достигнутых в прошлом году, стало сотрудничество с партнерами и мощная помощь Украине. С начала полномасштабного вторжения партнеры выделили почти 1,1 млрд долларов в поддержку проектов в гуманитарном разминировании.

Напомним, Министерство экономики Украины вместе с Национальным органом стандартизации подготовило и внедрило новый код для потемненной деятельности. Это позволит разрабатывать и утверждать стандарты с учетом всех составляющих противоминной деятельности.