Минэкономики внедрило новый код для противоминной деятельности: что изменится

Министерство экономики Украины вместе с Национальным органом стандартизации подготовило и внедрило в Украинский классификатор нормативных документов (НК 004:2020) новый код стандартизации — 99.00 Противоположная деятельность. Гуманитарное разминирование".

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что это позволит разрабатывать и утверждать стандарты с учетом всех составляющих противоминной деятельности.

Все о стандартах противоминной деятельности

До этого времени стандарты по противоминной деятельности разрабатывались в рамках технического подкомитета, работавшего в сфере обороны, отметил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Поэтому не учитывались такие аспекты, как информирование населения об опасности взрывоопасных предметов, обучение по избежанию рисков, связанных с ними, и просветительская работа.

"Теперь мы обновляем подход и переходим от временных решений к системной работе, ориентируясь на лучшие мировые практики", — подытожил Безкаравайный.

Минэкономики также запустило работу организационного комитета по созданию нового технического комитета по стандартизации с участием Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел, ГСЧС, Центра противоминной деятельности и Центра гуманитарного разминирования.

Уточняется, что технический комитет будет работать по коду "Противоположная деятельность. Гуманитарное разминирование" и будет разрабатывать новые стандарты в сфере гуманитарного разминирования.

Что известно о стандартизации

Согласно закону Украины "О стандартизации", разработкой стандартов занимаются технические комитеты стандартизации.

На сегодняшний день стандарты в сфере противоминной деятельности создаются в рамках работы подкомитета "Стандартизация в сфере противоминной деятельности", являющегося частью технического комитета, отвечающего за стандартизацию таких объектов, как боеприпасы и мины, относящиеся к категории вооружения.

Напомним, в Харьковской области провели демонстрационные испытания сенсорных технологий для разминирования – дистанционного обнаружения мин и других взрывоопасных предметов.